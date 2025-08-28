Безопасность на дорогах и рабочих местах зависит от физического и психоэмоционального состояния сотрудников. Недомогание, усталость или скрытые проблемы со здоровьем приводят к серьезным инцидентам. Дистанционные предрейсовые и предсменные осмотры призваны минимизировать эти риски, выявить потенциальные угрозы до их возникновения. Мобильные медицинские комплексы определяют несколько параметров здоровья.

Ключевые параметры здоровья при удаленных медосмотрах

Дистанционные предрейсовые осмотры включают проверку нескольких важных параметров, которые напрямую влияют на работоспособность и безопасность сотрудника:

Артериальное давление. Один из основных показателей состояния сердечно-сосудистой системы. Высокое или низкое давление может свидетельствовать о стрессе, усталости, наличии хронических заболеваний или острых состояний, что категорически недопустимо для водителей или операторов сложной техники. Уровень алкоголя. Алкотест – обязательная часть каждого предрейсового осмотра. Даже незначительное содержание алкоголя в крови может привести к снижению реакции, нарушению координации и, как следствие, к серьезным авариям. Частота пульса. Этот показатель дает важную информацию о работе сердца и общем состоянии организма. Повышенный пульс может указывать на стресс, переутомление, нервное напряжение или наличие скрытых патологий. Нормализация пульса перед началом смены или рейса крайне важна для поддержания концентрации и адекватной реакции в экстренных ситуациях. Температура тела. Это главный показатель, позволяющий выявить простудные или инфекционные заболевания на ранней стадии. Даже небольшое повышение температуры может свидетельствовать о начинающемся недомогании, которое способно значительно снизить внимание и реакцию.

Помимо основных параметров, при дистанционных предрейсовых медосмотрах могут оцениваться и дополнительные показатели в зависимости от специфики работы. Например, психоэмоциональное состояние водителя — с помощью тестов на внимание и скорость реакции для выявления признаков усталости или стресса. Видеозапись, сделанная во время осмотра, позволяет медицинскому работнику впоследствии оценить внешний вид сотрудника: состояние кожных покровов и слизистых оболочек, наличие видимых признаков недомогания, таких как дрожь в руках или неестественная мимика. Это помогает сформировать более полное представление о состоянии здоровья перед выходом в рейс.

Почему это важно для бизнеса

Внедрение дистанционных медицинских проверок имеет огромное значение для бизнеса, обеспечивая не только безопасность, но и экономическую эффективность. Регулярные и объективные дистанционные медосмотры значительно снижают риск возникновения аварий и инцидентов, вызванных плохим самочувствием или нетрезвым состоянием сотрудника. Это напрямую ведет к сокращению издержек, связанных с ремонтом техники, компенсацией ущерба и потерей рабочего времени.

Благодаря дистанционному формату водитель не может договориться с врачом — результат объективен и неподвластен манипуляциям. Это исключает человеческий фактор и коррупционную составляющую, делает процесс прозрачным и точным.

Все показатели аппарата для предрейсовых медосмотров фиксируются и сохраняются в системе, что не позволяет «задним числом» исправлять данные. Такая документация становится доказательством прохождения осмотра и его результатов в случае возникновения спорных ситуаций. Прозрачность и надежность медосмотров защищают от претензий и судебных рисков. В случае аварии или инцидента компания может легко доказать, что сотрудник был допущен к работе в полностью здоровом и трезвом состоянии.

Дистанционные предсменные и предрейсовые медицинские осмотры — это эффективный инструмент для обеспечения безопасности, повышения производительности и защиты интересов бизнеса. Они позволяют контролировать ключевые параметры здоровья сотрудников, минимизируя риски и создавая более безопасную и ответственную рабочую среду. Инвестиции в такие технологии окупаются многократно, сохраняют жизни, предотвращают убытки и укрепляют репутацию компании.