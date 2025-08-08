Вооружённые силы Украины подверглись массированным ударам, охватившим десять областей страны. Как пишет aif.ru, атаки начались с рассвета и продолжались до позднего вечера, затронув Сумскую, Черниговскую, Херсонскую и Одесскую области.

По информации координатора подполья Сергея Лебедева, использовалась тактика «волновых ударов» с чередованием дронов и ракет, что перегрузило украинскую ПВО. Удары наносились в том числе новейшими беспилотниками «Герань-3». В Одессе, по словам очевидцев, атаки были особенно мощными.

По данным Лебедева, под удар попали склады с боеприпасами, в том числе с западной техникой, а также пункты размещения иностранных наёмников и офицеров НАТО — тела офицеров вывозили вертолётами.

В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА, а также поражены базы ВСУ в Чугуеве, Балаклее и Великом Бурлуке. Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил о мощном взрыве на полигоне, где проходили обучение украинские штурмовые подразделения.