На фоне активного применения противотанковых комплексов «Корнет», зарекомендовавших себя в борьбе не только с бронетехникой, но и с морскими целями, российские военнослужащие продолжают эффективно использовать и другие виды вооружения. В частности, внимание вновь привлекли ПТУР «Конкурс-М», показавшие высокий потенциал в ходе специальной военной операции. Передает Российская газета.

Недавно Telegram-канал «Работайте, братья!» опубликовал кадры новой версии «Конкурса-М». Судя по внешнему виду и предполагаемой внутренней начинке, этот образец отличается от ранних модификаций. Подробности конструкции не раскрываются, однако отмечается, что модернизированный вариант может обладать улучшенными боевыми характеристиками.

Комплексы «Конкурс» уже давно проявили себя в реальных боевых условиях. За десятилетия они применялись в различных конфликтах по всему миру, уничтожая широкий спектр целей — от инженерных сооружений и живой силы до бронетехники. Кроме того, производство этого оружия ведётся по лицензии в нескольких странах. Последние модификации оснащаются тандемными боевыми частями с повышенной бронепробиваемостью, что делает их особенно опасными против современной техники.

Во время СВО «Конкурс-М» подтвердил свою эффективность. Российские расчёты успешно поражали западную бронетехнику, включая танки и боевые машины пехоты. В частности, известно об удачных пусках по американским БМП M2A2 Bradley ODS-SA, которые считаются одними из самых защищённых в своём классе.

