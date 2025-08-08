Экипаж российского Су-34 нанёс точечный удар по временной базе одного из подразделений Вооружённых сил Украины. Атака была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр» и завершилась полным уничтожением объекта. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

По информации Минобороны, удар был нанесён с применением высокоточного авиационного вооружения. На опубликованных кадрах видно, как истребитель-бомбардировщик осуществляет пуск, после чего следует прямое попадание по цели. Подчёркивается, что объект противника был поражён точно и эффективно, что обеспечило уничтожение всей инфраструктуры на месте временной дислокации.

Уточняется, что целью удара был пункт временного размещения украинских военных. Такие объекты, как правило, используются для оперативного сосредоточения личного состава, техники и боеприпасов вблизи линии фронта. Точное местоположение цели не раскрывается, однако известно, что операция проходила в рамках боевых действий, которые ведутся под координацией объединённой группировки «Центр».

Минобороны России не впервые публикует видеофиксации боевой работы своей авиации. Ведомство подчёркивает, что применение высокоточного оружия позволяет минимизировать риски для мирного населения и одновременно наносить серьёзный урон силам противника.

