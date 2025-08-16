Российские войска продолжают активные действия в районе Купянска Харьковской области, нанося удары по позициям противника. Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в операции задействована система управления FPV-дронами «Гроза Леска», работающая на оптоволоконной линии.

По данным канала, удары по украинским формированиям осуществляют военнослужащие 68-й дивизии группировки войск «Запад». Военкоры отмечают, что подразделения действуют круглосуточно, охотясь за транспортом и живой силой противника в районе города. Поддержка с воздуха обеспечивает продвижение российских частей, участвующих в штурме Купянска.

Отдельно подчеркивается эффективность комплекса «Гроза», который применяется регулярно и показывает высокую результативность. Система фиксируется на опубликованных кадрах, где видно, как дроны поражают украинский транспорт с боевиками как в самом Купянске, так и на его подступах.

