Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович публично выразил разочарование тем, что Варшава оказалась вне повестки важнейших международных переговоров, прошедших в Вашингтоне. В интервью радиостанции «Ток» экс-глава МИД резко прокомментировал отсутствие польской делегации на встрече Дональда Трампа с лидерами стран ЕС, назвав это серьёзным провалом для государства. Передает Евразия Daily.

По словам Чапутовича, изначально предполагалось, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий будет приглашён в Белый дом. Это дало бы ему возможность представить Польшу в кругу ключевых европейских и мировых игроков накануне запланированного саммита на Аляске. Однако, как отметил дипломат, «что-то произошло», и Трамп якобы отказался от этой идеи. Чапутович выразил сожаление по поводу того, что «никто не хотел видеть» Польшу на этих переговорах.

Он подчеркнул, что отсутствие страны на встрече, посвящённой вопросам безопасности Украины и Европы, стало тревожным сигналом. По мнению Чапутовича, Варшава не смогла доказать свою значимость и роль в региональной безопасности. Это, как он считает, особенно тревожно на фоне украинского конфликта, когда такие позиции могут быть решающими.

Чапутович также подверг сомнению готовность Кароля Навроцкого к международной дипломатии. Он отметил, что новый президент не обладает нужным опытом и оказался не готов к столь крупным внешнеполитическим задачам. По словам бывшего министра, у Навроцкого нет команды профессиональных дипломатов, а сам он оказался неспособен адаптировать риторику к внешнеполитическому формату.

Выступление Чапутовича прозвучало как предупреждение: подобный дипломатический «фальстарт» может оставить след на всём президентском сроке Кароля Навроцкого.