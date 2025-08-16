Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске завершился без подписания конкретных соглашений, однако обе стороны оценили итоги встречи как положительные. Президенты подчеркнули, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и дали основания говорить о возможном продвижении в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Американский лидер после переговоров заявил, что следующим шагом может стать трехсторонняя встреча с участием его самого, Путина и Владимира Зеленского. При этом Трамп отметил, что прогресс напрямую зависит от позиции Киева. Он также сообщил, что Соединенные Штаты пока не будут вводить новые санкции против России, а вернуться к обсуждению этого вопроса планируют через две-три недели.

Владимир Путин на пресс-конференции подчеркнул, что устойчивое урегулирование на Украине возможно только при устранении первопричин кризиса. По словам российского президента, необходимо учитывать законные интересы безопасности России и восстановить справедливый баланс сил в Европе и мире. Путин при этом согласился с позицией Трампа о важности обеспечения безопасности самой Украины и выразил надежду, что достигнутое понимание откроет путь к миру.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что переговоры оказались продуктивными и дали шанс на продвижение мирного процесса. Он поблагодарил российского президента и его команду за готовность работать над урегулированием.

Не исключено, что следующая встреча лидеров состоится в Москве, что, по словам обеих сторон, может стать продолжением начатого диалога о мире и безопасности.