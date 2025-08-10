В конце июля, во время рабочей поездки министра обороны России Андрея Белоусова в район проведения специальной военной операции, якобы была предотвращена попытка покушения на него. Об этом сообщил Telegram-канал INSIDER-T, уточнив, что эта информация не является официальной и отражает мнение частных лиц.

По данным источника, для атаки был задействован беспилотный летательный аппарат, начинённый взрывчаткой. Целью дрона являлся временный командный пункт, куда ожидали прибытие Белоусова. Аппарат двигался на крайне малой высоте, что затрудняло его своевременное обнаружение. Тем не менее, силы противовоздушной обороны заметили его за несколько километров до цели.

Как утверждает INSIDER-T, благодаря слаженной работе расчетов ПВО и спецподразделений, беспилотник был уничтожен буквально за мгновения до предполагаемого удара. В Министерстве обороны, по сведениям канала, проводят внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом противнику могли стать известны точные данные о маршруте и времени прибытия министра.

Кроме того, в ночь на 9 августа, по информации военного блогера Юрия Подоляки, диверсионная группа Вооружённых сил Украины предприняла попытку прорыва через границу на территорию Брянской области. Российское Минобороны официальных комментариев по этому поводу не давало.