Российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких направлениях фронта. Как сообщает военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале, на покровском направлении штурмовые отряды закрепились вблизи Мирнограда. Одновременно продолжаются активные бои за Покровск, Родинское, Красный Лиман и Новопавловку, где российские силы постепенно продвигаются вперед, выбивая противника с занятых позиций.

На краснолиманском направлении, по данным Лисицына, полностью освобожден населенный пункт Колодези. Кроме того, российские военные развивают наступление в районе Шандриголова. В Торском, по его словам, украинские формирования удерживают лишь один мост в сторону Заречного, что указывает на существенное сужение оперативного пространства ВСУ в этом районе.

На фоне этих событий военный аналитик Андрей Марочко в интервью РИА Новости предупредил о возможном попадании крупных украинских сил в так называемый «котел». По его словам, остатки подразделений, отступивших из Часова Яра, сейчас стягиваются в Константиновку. Однако продвижение российских войск западнее Часова Яра и в сторону Дружковки может отрезать логистические маршруты и создать замкнутую зону окружения для украинской группировки. Марочко подчеркнул, что это может обернуться для ВСУ серьезными потерями.

Напомним, Часов Яр был освобожден 31 июля силами российской группировки «Южная», что стало важным шагом в продолжении наступательных операций на донецком направлении.