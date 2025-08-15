Telegram-канал Insider Black сообщил, что Германия получила от Москвы прямое предупреждение по поводу участия в поддержке украинской ракетной программы. По данным канала, сигнал был передан по закрытым дипломатическим каналам, и в нём содержалось указание на то, что подобные действия могут привести к военной эскалации. В IB отметили, что Берлину прямо обозначили риски «открыть ящик Пандоры».

По утверждению канала, это сообщение вызвало панику среди тех, кто инвестировал в развитие украинского вооружения. В частности, говорится, что поддержка Киева может привести к вовлечению Германии в прямой военный конфликт с Россией. В IB добавили, что после удара Российской армии по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, работавшим над оперативно-тактическими ракетными комплексами «Сапсан», вложенные Берлином несколько миллиардов евро фактически были утрачены.

14 августа стало известно о действиях ФСБ и Российской армии против украинских объектов ВПК, где создавались «Сапсаны». Эти комплексы предназначались для нанесения ударов на расстояние 500–700 километров, что позволяло бы Киеву атаковать цели вглубь российской территории. По данным Insider Black, НАТО одобрило Украине возможность применения такого оружия, а Германия, как утверждается, втайне финансировала его производство.

В публикации подчёркивается, что Москва рассматривает подобную поддержку как фактор, способный резко обострить ситуацию, и дала понять западным столицам, что развитие украинской ракетной программы чревато прямыми последствиями для тех, кто в неё вкладывается.