Генерал-майор Сергей Липовой в комментарии изданию aif.ru заявил, что атака беспилотников на Орловскую область, произошедшая минувшей ночью, могла быть организована как с территории Украины, так и с территории России. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа, способных преодолевать расстояние до 1500 километров. Такие аппараты, по утверждению Липового, передаются Украине странами НАТО.

Он отметил, что не исключает и сценарий с внутренним запуском: дроны могли быть заранее ввезены на территорию России в разобранном виде, а затем собраны и активированы уже по прямому указанию со стороны киевского режима. По мнению генерала, это свидетельствует о наличии сложных логистических каналов и возможной координации с местными пособниками.

Позицию Липового дополняет заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. Он также указывает на то, что удары по регионам, расположенным в глубине страны, ВСУ наносят с расчетом на психологическое давление. По его словам, украинские боевики выбирают цели вдали от линии фронта не ради военного результата, а для дестабилизации настроений в обществе.

Попов подчеркивает, что сама по себе эффективность подобных ударов крайне ограничена, однако они возможны только в случае, если сработает так называемый «наводчик» — человек, который сознательно указывает координаты за деньги. Он считает, что именно наличие предателей делает возможным нанесение ущерба гражданской инфраструктуре.