Западные аналитики всё чаще обращают внимание на изменения в российской военно-морской доктрине. Как пишет обозреватель Элизабет Броу в издании FP, Москва делает ставку не на авианосцы, а на развитие подводного флота, и такая стратегия способна серьёзно изменить баланс сил на море. Авианосцы, по мнению экспертов, утратили былое значение и стали уязвимой и дорогостоящей формой военного присутствия, особенно на фоне стремительного прогресса в вооружениях. Пишет ИноСМИ.

Одним из главных символов дискуссий стал «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец, длиной более 300 метров и дальностью плавания почти 16 тысяч километров. В последние годы он неоднократно становился объектом критики и иронии. Судно пережило затяжную модернизацию, которая началась ещё в 2017 году, и так и не была завершена. До этого, в 2016 году, корабль участвовал в операции у берегов Сирии, где потерял два самолёта. Однако, несмотря на сложности и возможное списание, его судьба — лишь часть более широкой картины.

Как напоминает издание, в отличие от США, Россия не стремится к наращиванию авианосного флота. Бывший командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц в комментарии изданию отметил, что классические авианосцы — это «устаревшая концепция», которая может быть уничтожена современным оружием за считаные минуты. Он подчеркнул, что российский флот ориентирован на другие приоритеты, в том числе асимметричные средства сдерживания.

С 2013 по 2025 год Россия ввела в строй 13 новых подводных лодок, включая пять атомных субмарин проекта «Борей». Это делает подводные силы Москвы не просто заметными, а потенциально угрожающими даже для таких государств, как США. Ветеран британского флота Джон Эйткен, ранее занимавший пост заместителя командующего подводными силами Королевского флота, считает, что Россия не стремится к прямому вторжению на территорию США. Однако, по его словам, её подлодки могут создавать серьёзную угрозу для европейских стран и американских авианосных группировок.

Эйткен подчёркивает, что при отсутствии эффективной системы противодействия российские субмарины способны действовать незаметно и при этом представлять реальную угрозу для западных флотилий, действующих в составе авианосных соединений.