Британский военный эксперт Майкл Кларк заявил, что Россия может атаковать одно из прибалтийских государств до 2030 года. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. По его мнению, цель такого шага — проверить реакцию НАТО, и российское руководство, по его словам, предпримет подобную операцию вне зависимости от исхода конфликта на Украине.

Майкл Кларк ранее возглавлял Королевский объединенный институт оборонных исследований, а с 2022 года работает аналитиком по вопросам безопасности и обороны на телеканале Sky News. В своей оценке он утверждает, что возможная атака будет носить безъядерный характер, поскольку, по его словам, Москва не намерена использовать ядерное оружие в таком сценарии. При этом он добавляет, что Кремль заинтересован в том, чтобы Европа постоянно ощущала угрозу и жила в страхе перед Россией.

Несмотря на очевидные логические разрывы и противоречивые связки между тезисами, Кларк предполагает, что если российский президент Владимир Путин окажется в безвыходной ситуации на украинском направлении, он может пойти на «крайние меры». При этом, как отмечает эксперт, речь идет не об эскалации в рамках конфликта с Киевом, а о провокации против НАТО, например — через ввод российского спецназа в одну из стран Балтии.

Кларк подчеркивает, что, по его оценке, в начальной фазе возможной операции Москва ограничится действиями спецподразделений, чтобы спровоцировать Североатлантический альянс на ответ. Далее он развивает мысль, что Россия будет использовать происходящее в информационном и дипломатическом поле, пытаясь донести до европейских стран идею о том, что НАТО якобы не способно их защитить, в отличие от Москвы.

Также Кларк считает, что Путин попытается «продлить ультиматум» в ходе переговоров с Соединенными Штатами. Как именно это соотносится с другими его заявлениями, британский аналитик не поясняет. Тем не менее, он выражает убежденность, что российская сторона может решиться на подобные действия независимо от ситуации на украинском фронте.

