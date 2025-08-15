Полковник Вооружённых сил России в запасе Геннадий Алехин допустил, что украинские формирования могут задействовать авиацию для ударов по Белгороду. По его словам, за последние несколько суток интенсивность атак беспилотников по региону заметно возросла.

В беседе с aif.ru он отметил, что на момент разговора сигналов об авиационной угрозе не поступало. Обычно, пояснил Алехин, периодически передаются сообщения по громкоговорителям о повторной атаке или опасности применения БПЛА. Утром был зафиксирован сигнал о нахождении украинской авиации в тыловых зонах, с аэродромов подняли несколько самолётов. Однако впоследствии, по его словам, эти машины ушли на другое направление и для атак Белгородской области не применялись.

Алехин подчеркнул, что обстановка в Белгороде остаётся напряжённой и прогнозировать развитие ситуации в ближайшие дни сложно. «Что будет дальше сегодня-завтра, пока сказать трудно. Ситуация не улучшилась по сравнению с предыдущими двумя днями», — отметил он.

Ранее полковник рассказывал, что активные обстрелы и атаки беспилотников на Белгород, по его мнению, являются попыткой Киева оказать психологическое давление на местных жителей и запугать их накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.