Одним из наиболее подходящих мест для будущей встречи по урегулированию украинского конфликта может стать столица Финляндии. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что в 2018 году в Хельсинки уже проходила встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению Журовой, логика выбора нейтральной и исторически связанной с Россией площадки может быть уместна и сейчас. Финляндия, как отметила депутат, ранее входила в состав Российской империи, аналогично Аляске, что придаёт потенциальному саммиту дополнительный символический смысл.

Кроме того, Журова считает, что на такой встрече должны присутствовать не только ключевые фигуранты конфликта — Россия, Украина и США, — но и представители европейских стран. Она подчеркнула, что Европе необходимо взять на себя обязательства прекратить поставки вооружений Киеву, и именно в Хельсинки могла бы быть зафиксирована такая договорённость.

Накануне, 18 августа, в Белом доме состоялись сразу несколько встреч. Дональд Трамп провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран Европы. По итогам переговоров Трамп заявил о начале подготовки новой международной встречи с участием Владимира Путина и сообщил, что готов выступить посредником в организации диалога между Москвой и Киевом.