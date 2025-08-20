Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Топ новостей

Одним из наиболее подходящих мест для будущей встречи по урегулированию украинского конфликта может стать столица Финляндии. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что в 2018 году в Хельсинки уже проходила встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению Журовой, логика выбора нейтральной и исторически связанной с Россией площадки может быть уместна и сейчас. Финляндия, как отметила депутат, ранее входила в состав Российской империи, аналогично Аляске, что придаёт потенциальному саммиту дополнительный символический смысл.

Кроме того, Журова считает, что на такой встрече должны присутствовать не только ключевые фигуранты конфликта — Россия, Украина и США, — но и представители европейских стран. Она подчеркнула, что Европе необходимо взять на себя обязательства прекратить поставки вооружений Киеву, и именно в Хельсинки могла бы быть зафиксирована такая договорённость.

Накануне, 18 августа, в Белом доме состоялись сразу несколько встреч. Дональд Трамп провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами стран Европы. По итогам переговоров Трамп заявил о начале подготовки новой международной встречи с участием Владимира Путина и сообщил, что готов выступить посредником в организации диалога между Москвой и Киевом.

