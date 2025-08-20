Целенаправленные удары российских войск по объектам топливной инфраструктуры на территории Украины уже начали приносить ощутимые результаты. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, удары по украинским нефтебазам наносят серьёзный ущерб не только военной логистике, но и промышленному обеспечению страны. Речь идёт, в частности, о складах и терминалах в Одесской области, через которые топливо поступало в зону боевых действий. Эксперт отметил, что после удара по одной из крупнейших нефтебаз украинская армия фактически лишается горюче-смазочных материалов, необходимых для танков, бронетехники и другой военной техники. Как метко заметил Дандыкин, «пешком далеко не уйдешь».

Он также подчеркнул, что удары по топливной инфраструктуре стали для ВС РФ важной частью стратегии, направленной на подрыв боеспособности ВСУ. На текущий момент, по оценке эксперта, украинская сторона уже понесла значительные потери в этом направлении: повреждены ключевые нефтехранилища, а последствия заметны невооружённым глазом.

Как пояснил Дандыкин, топливный дефицит уже отражается на работе украинской промышленности, связанной с военным производством и логистикой. По его словам, перебои с поставками топлива становятся всё более критичными, и это напрямую влияет на возможности противника по передислокации техники и снабжению подразделений на линии фронта.

При этом эксперт отметил, что украинская сторона также предпринимает попытки наносить удары по топливным объектам России, однако они не носят столь системного и разрушительного характера, как действия российской армии.