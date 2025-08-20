Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами, прошедшая в Белом доме, вызвала в России шквал иронии и насмешек. Как сообщает британское издание Daily Mail, поводом для резкой критики стало поведение гостей из Европы, которые, по мнению российских политиков, вели себя с излишним почтением по отношению к американскому президенту. Передает АБН24.

Наиболее жёстко ситуацию прокомментировал Дмитрий Медведев. Бывший президент России и один из ключевых союзников Владимира Путина не упустил случая, чтобы высмеять европейцев, обвинив их в подхалимстве. По словам Медведева, так называемая «коалиция желающих» не сумела переиграть Трампа на его территории и в итоге прибегла к банальному заискиванию. Он саркастично отметил, что Европа благодарила и заискивала, не предложив ничего конструктивного, и поинтересовался, что «запоёт дома» Владимир Зеленский, снова облачившись в свою привычную военную форму.

Daily Mail обратила внимание, что в Вашингтоне Зеленский появился не в военном стиле, как обычно, а в чёрном костюме. Это изменение в образе украинского президента также стало объектом обсуждений в российских кругах.

Британские обозреватели констатируют: в России откровенно посмеялись над поведением европейцев на фоне попыток заручиться поддержкой США в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Особенно бурную реакцию вызвали многочисленные комплименты и попытки понравиться Трампу, которые с российской стороны были восприняты как признаки слабости.

Высказывания Медведева вызвали раздражение в британском медиа-пространстве. В статье отмечается, что бывший президент России продолжает раздражать западные столицы своими резкими высказываниями. При этом авторы напоминают: Дональд Трамп ранее уже предостерегал Медведева, намекая, что тому стоит быть осторожнее в выражениях, иначе это может иметь последствия.