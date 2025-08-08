На территории Украины был замечен необычный летательный аппарат — небольшой самолёт Zlin Z-137 чешского производства, выкрашенный в чёрный цвет. Кадры его полёта на предельно малой высоте были опубликованы Telegram-каналом «Воевода вещает». Особое внимание привлекло вооружение, закреплённое на самолёте: речь идёт о ракетах класса «воздух — воздух» с инфракрасными головками самонаведения Р-73. Передает Российская газета.

Изначально Zlin Z-137 разрабатывался как сельскохозяйственный самолёт и использовался для обработки посевов. Однако теперь, судя по всему, украинская сторона переоборудовала его для ведения боевых действий — предположительно, для перехвата российских беспилотников. Такой подход уже применялся ранее: в районе Одессы украинские военные использовали устаревшие учебно-тренировочные самолёты Як-52 в качестве воздушных перехватчиков.

Судьба этих Як-52 оказалась неудачной. По имеющимся данным, один из них был уничтожен на земле в результате удара по ангару, второй — сбит в воздухе. Обстоятельства поражения остаются не до конца ясными. По одной версии, самолёт взорвался вместе с ударным дроном «Герань», по другой — в него попала ракета украинской системы ПВО. В результате погибли полковник Оборин и сержант Куценко, выполнявшие полётное задание.

