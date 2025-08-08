Конфликт на Украине в 2025 году далёк от заморозки — к такому выводу приходит колумнист издания BZ Александр Дубовый, чью статью приводит ИноСМИ. По его словам, линия фронта остаётся нестабильной: ни Россия, ни Украина не могут добиться решающего преимущества. Локальные успехи есть, но они не приводят к стратегическим прорывам.

Россия испытывает нехватку бронетехники и современной ПВО, Украина — дефицит пехоты. Это ограничивает возможности обеих сторон по наращиванию темпов наступления. Наиболее напряжённой точкой остаётся Покровск, где ВС РФ пытаются взять под контроль район Родынского, а украинские FPV-дроны замедляют продвижение. Одновременно Россия усиливает давление в Запорожской области, смещая фокус на Степногорск, чтобы растянуть силы ВСУ.

Как отмечают эксперты, Москва намеренно дробит усилия по фронту, чтобы держать Киев в постоянной напряжённости. Но такая тактика бьёт и по самой России: удлиняются линии снабжения и изнашивается техника. По данным BZ, Киев также готовится к долгому конфликту — Зеленский усиливает управленческую вертикаль и наносит удары по инфраструктуре, чтобы нарушить снабжение противника.

Переговоры остаются безрезультатными. Ультиматум Трампа, срок которого истекает 8 августа, вряд ли приведёт к изменениям. Обе стороны продолжают борьбу на истощение, где продвижение идёт, но победа — по-прежнему вне досягаемости.