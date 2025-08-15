Челябинский бренд Selsovet полностью распродал свитера, идентичные тому, в котором министр иностранных дел России Сергей Лавров появился во время визита на Аляску. Об этом пишет тг-канал «Подъем».

Речь идет о модели с крупной надписью «СССР», стоимостью 10 990 рублей. Представители компании рассказали, что этот свитер был передан главе МИД России около двух месяцев назад. По их словам, никто не был уверен, что дипломат наденет его именно в день международной встречи. Тем не менее, появление Лаврова в этой одежде вызвало ажиотаж — партия была раскуплена практически мгновенно.

В Selsovet отметили, что уже не первый год сотрудничают с Министерством иностранных дел, выполняя заказы на одежду. «Один из таких свитеров мы передали именно для Сергея Лаврова. Для нас большая честь, что он его надел, мы гордимся этим всей командой», — заявили в компании.

Политолог Алексей Мартынов ранее дал оценку выбору одежды министра. По его мнению, надпись «СССР» несет символическую нагрузку, отсылая к периоду тесных советско-американских отношений в XX веке. Эксперт провел параллели с визитом генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в США и его переговорами с президентом Ричардом Никсоном, которые завершились значимыми договоренностями. Мартынов считает, что подобный символизм может восприниматься как намек на возможность конструктивных результатов и нынешнего саммита.