Украинские формирования применили на линии боевого соприкосновения бронемашины Snatch, известные под прозвищем «передвижные гробы». Об этом сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, техника была уничтожена бойцами российской группировки войск «Запад» в ходе одного из боестолкновений. Точное направление, где ВСУ пытались использовать эти машины, в сообщении Минобороны не уточняется.

Snatch — это британские бронеавтомобили, которые приобрели репутацию крайне ненадёжных из-за слабой защиты. Свое неофициальное прозвище они получили еще во время участия Великобритании в военных операциях в Ираке и Афганистане. Наибольший общественный резонанс техника вызвала в 2008 году, когда командир британского спецназа Себастьян Морли ушел в отставку в знак протеста против её использования. Морли тогда прямо обвинил Министерство обороны Великобритании в игнорировании рисков для жизни военнослужащих. Несмотря на критику, британское военное ведомство продолжало эксплуатировать Snatch, в том числе в зонах повышенной опасности.

Сейчас эти машины были переданы Украине и используются ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Однако, как показала практика, техника сохраняет свою главную проблему — низкую выживаемость экипажа. По данным Минобороны России, удар российских бойцов оказался эффективным, и вся задействованная техника противника была выведена из строя.