После переговоров в Вашингтоне вокруг условий урегулирования на Украине усилились противоречия. Как отмечают российские политологи, заявленные президентом Владимиром Путиным цели СВО фактически игнорируются: речь идёт о сохранении миллионной армии ВСУ, её перевооружении за счёт ЕС американским оружием, а также о вводе иностранных войск и поддержке со стороны ВВС США. Пишет Блокнот.

СМИ, включая Bloomberg, сообщают, что порядка десяти стран выразили готовность направить свои контингенты на Украину. Великобритания, в частности, заявила о планах прикрывать небо и порты, Германия и Франция также рассматривают возможность отправки войск. По данным Euractiv, готовится рамочный проект гарантий безопасности, который предусматривает вооружённые ВСУ без ограничений по численности, многонациональные силы обеспечения и военную поддержку США.

Политолог Алексей Пилько напомнил, что ранее в Анкоридже обсуждались другие условия: нейтралитет Украины, её внеблоковый статус и демилитаризация. Однако эти договорённости, по его словам, были дезавуированы, и Москва оказалась в ситуации, когда уступки по территориям не привели к встречным шагам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что одним из ключевых требований России остаётся защита русского языка и русскоязычного населения. Между тем украинский политик Олег Царёв сомневается в реальности переговоров Путина и Зеленского как равноправных лидеров, считая возможным лишь сценарий капитуляции Киева.

Telegram-канал «Парламент с кнопкой» отмечает, что ввод иностранного контингента приведёт к прямой угрозе войны России с Европой. На этом фоне, заключают эксперты, Россия может лишь ужесточить позицию, так как обсуждаемые Западом гарантии не обеспечивают прочного и равного мира.