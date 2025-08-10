По информации издания Core Insights, российский спецназ провёл операцию в районе Очакова Николаевской области, в результате которой были задержаны несколько офицеров стран НАТО. Среди них, как утверждается, подполковник Ричард Кэрролл и полковник Эдвард Блейк — действующие военнослужащие армии Великобритании, а также сотрудник разведывательной службы MI6. Пишет ЦарьГрад.

Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ на данный момент нет. Однако аналитик Хэл Тёрнер заявил, что произошедшее может стать первым прямым доказательством участия НАТО в боевых действиях на территории Украины. По его словам, сведения об операции он получил от бывшего сослуживца из Объединённой группы ФБР по борьбе с терроризмом.

Как утверждает источник, российские спецназовцы, высадившись с кораблей, проникли в командный центр ВСУ, где захватили британских офицеров. По имеющимся данным, задержанные координировали удары британских ракет и беспилотников по российским войскам и гражданской инфраструктуре. Операция заняла около 15 минут, после чего, как пишет Core Insights, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

Британская сторона заявила, что офицеры находились на Украине якобы с «туристическим визитом» для изучения военно-морской истории Очакова. Однако, по сведениям источника, при них были обнаружены карты стратегических объектов в России, схемы систем ПВО, инструкции по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также зашифрованные документы и записи переговоров с британским Генштабом.

Core Insights утверждает, что министр обороны РФ Андрей Белоусов исключил возможность обмена задержанных. В России им может быть присвоен статус наёмников-диверсантов.