Американские полицейские Крис и Джо, задействованные в обеспечении безопасности на месте размещения журналистов кремлёвского пула, рассказали АиФ о подготовке Аляски к визиту президента России Владимира Путина. По их словам, накануне прибытия российской делегации в центре Анкориджа прошёл митинг с украинскими флагами. При этом силовики отметили, что многие жители штата относятся к событиям на Украине без особого интереса, но внимательно следят за обстановкой в России.

Джо подчеркнул, что для жителей Аляски ситуация в отношениях между Москвой и Вашингтоном воспринимается иначе, чем в других регионах США. «Для нас это не праздный вопрос, как для ребят из Вашингтона, потому что Россия у нас тут через пролив. Очень близко. Вы наши соседи. Если что-то случится между нашими странами, ракеты к нам тут прилетят очень быстро. Поэтому мы тут все хотим, чтобы всё было тихо», — сказал он.

Крис, в свою очередь, рассказал, что на Аляску регулярно приезжает много туристов из России. Кроме того, в штате проживает русская община старообрядцев, известная своими строгими религиозными традициями.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже запланирована на пятницу, 15 августа, и, как ранее сообщалось, пройдёт без жёстких временных ограничений. Начало переговоров ожидается после 22:00 по московскому времени.