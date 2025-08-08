В ночь на пятницу в городе Балаклея Харьковской области были нанесены точечные удары по объектам, где, по данным военного эксперта Геннадия Алехина, находились боевики полка «Азов»* и иностранные наёмники. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, уточнив, что удары пришлись по коттеджной застройке, где противник использовал жилые постройки для размещения личного состава.

Информация о последствиях попаданий уточняется. Однако уже известно, что удары сопровождались значительной разрушительной силой, и, как отметил Алехин, их звук был слышен даже в Чугуеве, находящемся в десятках километров от эпицентра.

Также, по информации того же источника, под удар попал и полигон в районе села Крейдянка, расположенного неподалёку от Балаклеи. Там, по данным Алехина, проходила подготовка военнослужащих различных подразделений ВСУ. Удар по полигону был нанесён ракетным вооружением и, предположительно, стал результатом работы высокоточной системы.

Ранее уже сообщалось о серии атак по командным пунктам украинских войск в различных регионах. Новые удары, о которых рассказал Геннадий Алехин, могут быть частью продолжающейся операции, направленной на дезорганизацию управления и логистики противника.

*Полк «Азов» признан террористической организацией и запрещён в Российской Федерации.