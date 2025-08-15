Военный волонтёр и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин сообщил о возможной попытке Вооружённых сил Украины прорваться в Глушковский район. По его словам, к границе России со стороны Сумской области стянуто значительное количество украинских военнослужащих. Эта территория граничит с Курской областью с западного направления.

Алехин отметил, что атака может быть предпринята в день проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По его оценке, действия Киева могут иметь как реальную военную цель, так и являться элементом информационной кампании. «Все больше источников сообщают, что в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ВСУ планируют вновь суициднуться об Курскую область. Насколько достоверны такие сообщения и не представляют ли собой информационную игру одной из сторон (а то и нескольких), пока неясно. Генштаб МО РФ, наверное, как обычно в курсе», — написал он в своём блоге.

Волонтёр подчеркнул, что к границе стянуты националистические подразделения украинской армии, которые в Киеве относят к элитным. Это, по мнению Алехина, может говорить о серьёзности намерений Владимира Зеленского.

Он также высказал мнение, что жителям Глушковского района стоит рассмотреть возможность эвакуации, даже если атака не состоится или российские войска сумеют сдержать наступление. «Просто посмотрите, что происходит сегодня с Белгородом. В любом случае там находиться опасно», — резюмировал Алехин.