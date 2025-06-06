Экономь и береги: как заставить технику служить годами

Современная бытовая техника – дорогостоящие инвестиции. Чтобы они окупились сполна, а агрегаты не превратились в груду металла раньше срока, нужен грамотный уход. Забудьте о мифе “включил и забыл”! Несколько простых правил спасут ваш бюджет и нервы.

Универсальные правила долголетия

Эти принципы работают для любого прибора в доме:

Борьба с пылью и грязью: Забитые фильтры и вентиляционные решётки – главные враги электроники. Регулярно пылесосьте задние стенки и очищайте доступные поверхности.

Забитые фильтры и вентиляционные решётки – главные враги электроники. Регулярно пылесосьте задние стенки и очищайте доступные поверхности. Стабильность – прежде всего: Колеблющееся напряжение убивает платы. Используйте сетевые фильтры или стабилизаторы для чувствительной техники.

Колеблющееся напряжение убивает платы. Используйте сетевые фильтры или стабилизаторы для чувствительной техники. Уважайте инструкцию: Перегрузка, неподходящие моющие средства или нарушение режимов – прямой путь к поломке. Знание – сила и экономия!

Холодильник: царство холода и чистоты

Ваш незаменимый “ледяной друг” требует особой заботы:

Разморозка без фанатизма: No Frost не отменяет необходимости мытья! Дважды в год отключайте, мойте камеры с содой, прочищайте дренажное отверстие тёплой водой.

No Frost не отменяет необходимости мытья! Дважды в год отключайте, мойте камеры с содой, прочищайте дренажное отверстие тёплой водой. Задняя стенка – зона внимания: Раз в месяц очищайте конденсатор (решётку сзади) от пыли щёткой или пылесосом. Зазор между стеной и холодильником – обязателен!

“Перегруженный холодильник работает на износ, а капля кофе, пролитая в уплотнитель, со временем превращается в рассадник бактерий и трещину”

Стиральная машина: чистота = долговечность

Борьба с накипью и плесенью – ключ к долгой службе: