Услуги риелтора при аренде или покупке недвижимости — это способ сэкономить время, избежать бюрократических ошибок и получить сопровождение на всех этапах сделки. Однако на рынке по-прежнему встречаются недобросовестные риелторы, которые могут навредить клиенту — от потери денег до юридических проблем. Как не попасться в ловушку?

Подозрительно низкая комиссия или вообще её отсутствие

Если риелтор обещает провести сделку «бесплатно» или за символическую сумму, стоит насторожиться. В большинстве случаев услуги профессионального посредника не могут стоить «ниже рынка» без подвоха. Часто за такими предложениями скрываются схемы с фиктивными базами данных, завуалированными подписками или поддельными объектами.

Уточните, какие услуги входят в цену. Требуйте письменный договор и чёткое описание условий оплаты.

Навязчивость и давление на скорость принятия решения

Если агент настаивает на немедленном подписании договора, вносит срочность («такая цена — только сегодня», «вот-вот заберут»), не даёт времени на проверку документов — это может быть уловкой. Настоящий специалист всегда даёт клиенту время обдумать, ознакомиться с бумагами и предлагает варианты, а не принуждает к единственному.

Сохраняйте хладнокровие. Не поддавайтесь давлению и проверяйте всю информацию самостоятельно, особенно документы на квартиру.

Отсутствие официальных документов и договора

Если риелтор не предоставляет договор на оказание услуг, уклоняется от упоминания налогов, не называет юридическое лицо или ИП, ссылается на «договорённости на словах» — это прямой сигнал тревоги. Такие сделки чаще всего не имеют юридической силы, а при конфликте вы останетесь без защиты.

Работайте только с теми, кто готов предоставить ИНН, реквизиты, официальную квитанцию и письменный договор с описанием услуг и стоимости.

Объявления-«приманки» и подмена объектов

Распространённая схема: размещается привлекательное объявление по заниженной цене, но при звонке оказывается, что квартира «только что сдалась», и вместо неё навязывают другие, более дорогие или худшего качества объекты. Цель — заманить клиента и склонить к сделке с неудобными условиями.

Сохраняйте скриншоты интересующих вас объявлений и не бойтесь отказываться, если вас пытаются обмануть с предложением.

Риелтор скрывает контакт с собственником жилья

Если агент настаивает, чтобы все переговоры велись только через него, отказывается показать документы на право собственности, не даёт встретиться с владельцем до подписания договора — велика вероятность, что объект сдан/продан по поддельным документам или вовсе не существует.

Требуйте личной встречи с собственником, смотрите оригиналы документов, сверяйте данные по кадастровому номеру или через Росреестр.

Обращение к риелтору должно облегчать процесс сделки, а не превращаться в рискованное предприятие. Будьте внимательны, проверяйте документы, не поддавайтесь на давление и не платите за воздух. Помните: добросовестный риелтор работает прозрачно, предоставляет полную информацию и заинтересован в результате не меньше клиента. Если же хоть один из признаков вызывает сомнения — лучше отказаться от сотрудничества и найти более надёжного специалиста.