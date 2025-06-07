Легкие искушения

Кто сказал, что десерты – враги фигуры? 💥 Секрет в умных ингредиентах и хитрых заменах. Забудьте про чувство вины: эти сладости содержат до 150 ккал на порцию!

Облака из творога

Взбейте в блендере до воздушности:

200 г обезжиренного творога

1 ч.л. натурального ванильного экстракта

Стевию по вкусу

Разложите в креманки, украсьте горстью свежей малины. Текстура нежнее зефира, а белка – как в куриной грудке!

Шоколадное волшебство

Секретный компонент? Авокадо! 🥑 Смешайте до гладкости:

Мякоть 1 спелого авокадо 2 ст.л. какао-порошка 50 мл кокосового молока Финики без косточек для сладости

«Этот мусс – доказательство: полезное может быть роскошным»

Охладите 2 часа перед подачей. 12 г полезных жиров в порции!

Огненный цитрус

Разрежьте грейпфрут пополам, посыпьте:

1 ч.л. кокосовой стружки

Щепотку корицы

Каплю жидкого мёда (опционально)

Запекайте 10 минут при 180°C. Горечь превращается в карамельную нежность! Витаминный заряд обеспечен.

Ягодный взрыв

Самый быстрый десерт:

Смешайте 100 г замороженной черники с 30 мл воды Доведите до кипения, добавьте 1 ч.л. агар-агара Разлейте по формочкам, остудите

Подавайте с ложкой