Легкие искушения
Кто сказал, что десерты – враги фигуры? 💥 Секрет в умных ингредиентах и хитрых заменах. Забудьте про чувство вины: эти сладости содержат до 150 ккал на порцию!
Облака из творога
Взбейте в блендере до воздушности:
- 200 г обезжиренного творога
- 1 ч.л. натурального ванильного экстракта
- Стевию по вкусу
Разложите в креманки, украсьте горстью свежей малины. Текстура нежнее зефира, а белка – как в куриной грудке!
Шоколадное волшебство
Секретный компонент? Авокадо! 🥑 Смешайте до гладкости:
- Мякоть 1 спелого авокадо
- 2 ст.л. какао-порошка
- 50 мл кокосового молока
- Финики без косточек для сладости
«Этот мусс – доказательство: полезное может быть роскошным»
Охладите 2 часа перед подачей. 12 г полезных жиров в порции!
Огненный цитрус
Разрежьте грейпфрут пополам, посыпьте:
- 1 ч.л. кокосовой стружки
- Щепотку корицы
- Каплю жидкого мёда (опционально)
Запекайте 10 минут при 180°C. Горечь превращается в карамельную нежность! Витаминный заряд обеспечен.
Ягодный взрыв
Самый быстрый десерт:
- Смешайте 100 г замороженной черники с 30 мл воды
- Доведите до кипения, добавьте 1 ч.л.
агар-агара
- Разлейте по формочкам, остудите
Подавайте с ложкой