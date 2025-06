Женский метаболизм – тонко настроенный механизм. Гормональные колебания, потребность в железе и кальции, чувствительность к углеводам требуют персонализированных стратегий. Выбирая план, помните: лучшая диета та, что работает именно для вас без постоянного чувства борьбы.

Не просто диета, а стиль жизни! Акцент на:

“Этот план снижает риски сердечных заболеваний на 30% и дарит кожу сияние” – подтверждают исследования Journal of the American College of Cardiology.