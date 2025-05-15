Международное научное сообщество и политические круги всё активнее обсуждают идею солнечной геоинженерии — технологии, предполагающей частичное отражение солнечного излучения обратно в космос для временного снижения глобальных температур. Согласно публикации Bloomberg, эта концепция уже привлекла инвестиции и внимание на фоне усиливающихся климатических угроз.

Суть технологии заключается в распылении в стратосфере мелкодисперсных частиц, отражающих солнечные лучи. Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность, учёные предупреждают о потенциальных рисках. Такие меры не решают основную проблему — высокий уровень выбросов парниковых газов, — а действуют лишь как временный буфер.

Эксперты отмечают: внедрение солнечной геоинженерии может повлечь за собой непредсказуемые последствия, включая нарушение региональных климатических циклов, сокращение урожайности и деградацию экосистем. Кроме того, неравномерное распределение эффектов между странами может вызвать международные конфликты и усилить геополитическую нестабильность.

Отдельную обеспокоенность вызывает так называемый «эффект отвлечения»: развитие геоинженерных технологий может ослабить политическую волю к декарбонизации, замедлив переход к экологически устойчивым решениям — таким как возобновляемая энергетика и сокращение эмиссии СО₂.

На текущем этапе технологии затемнения Солнца остаются гипотетическим сценарием. Их обсуждение важно с точки зрения оценки рисков и возможностей, но научный консенсус склоняется к тому, что геоинженерия не может заменить системный подход к борьбе с изменением климата.