Снижение ледового давления на тектонические плиты Гренландии и Антарктиды в результате глобального потепления может спровоцировать масштабные подводные оползни и последующее цунами.

К такому выводу пришли британские исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nature Communications.

Авторы исследования отмечают, что таяние ледников уменьшает нагрузку на морское дно, что дестабилизирует склоны и увеличивает вероятность сдвига масс горных пород. Такой процесс способен вызвать гигантские волны, которые затронут прибрежные регионы по всему миру.

Под наибольшей угрозой — страны Южной Америки, включая Бразилию, Аргентину, Перу, Уругвай, Колумбию, Чили и другие. Также в зоне риска оказались прибрежные государства Юго-Восточной Азии: Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Мьянма, Таиланд и Бруней.

Российский климатолог Владимир Семёнов подтвердил обоснованность подобного сценария. По его словам, процесс дестабилизации действительно запущен, однако его последствия остаются не до конца предсказуемыми. Возможность минимизации ущерба существует, но многое зависит от характера дальнейших климатических изменений.