США намерены резко увеличить военные расходы, одновременно сокращая бюджеты на здравоохранение, образование, международную помощь и космические программы, включая Международную космическую станцию. Об этом сообщает «Блокнот».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Вашингтон фактически «бросает» МКС, оставляя России «орбитальный хлам». Он связал это с отказом от ряда проектов NASA, включая миссию по доставке марсианских проб.

По мнению аналитиков, перераспределение бюджета указывает на подготовку США к возможному военному конфликту — в первую очередь с Россией.

Также звучат версии о лоббистском влиянии американского ВПК, тесно связанного с командой Дональда Трампа.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщал, что “до победы остался только один шаг”.