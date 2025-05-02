В 2025 году в России должен появиться новый род войск — войска беспилотных систем. О создании этой структуры ещё в 2024 году объявил министр обороны Андрей Белоусов, подчеркнув, что дроны сегодня выполняют критически важные задачи на поле боя. Однако одних организационных шагов недостаточно: без чёткой системы производства, логистики и технической поддержки страна рискует проиграть в стремительно развивающейся технологической гонке. Пишет Блокнот.

Как отметил Белоусов на заседании технического совета Минобороны в декабре прошлого года, во время спецоперации на Украине беспилотники стали важнейшим элементом тактического уровня. Они задействуются в разведке, нанесении ударов, доставке грузов, а также как элемент связи и сетевой координации. Только за 2024 год в войска поступило более 65 типов новых изделий, включая 31 вид беспилотных аппаратов. Отдельно министр выделил объёмы производства FPV-дронов, достигшие 40 тысяч единиц в месяц.

Ключевую роль в этих поставках, по словам министра, сыграли волонтёры, частные меценаты и гражданские разработчики — так называемый «Народный ОПК». Эта структура, выросшая на энтузиазме, оперативно адаптируется под нужды фронта, зачастую обходя традиционные и более медленные каналы ВПК.

Командир ЦСН «Барс Сармат» Дмитрий Рогозин поддержал инициативу создания нового рода войск, но обратил внимание на то, что проблема глубже. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что на четвёртом году конфликта беспилотная отрасль по-прежнему развивается хаотично. По его словам, в стране есть предприниматели, готовые выпускать до тысячи ударных дронов в день, но им необходима поддержка — от поставок комплектующих и наладки логистики до банальной юридической защиты.

Рогозин проводит историческую параллель, напоминая, что в годы Великой Отечественной войны к четвёртому году фронт уже продвинулся за пределы СССР, а военная промышленность работала в полную мощь. Сегодня же, по его словам, отечественная отрасль БПЛА по-прежнему остаётся без чёткой координации. «А ведь могли бы дойти до польской границы, если бы у всей нашей новой, выросшей за три года из ничего промышленности БПЛА появился заинтересованный хозяин», — пишет Рогозин.

Он настаивает на необходимости создания полноценной экосистемы, включающей не только воинскую структуру, но и связанные с ней компоненты: производство критически важной электроники внутри страны, ремонтные базы на линии фронта, сертифицированные учебные центры, система госзаказа, импорт нужного оборудования, единый рынок компетенций и юридическое сопровождение отрасли. Только тогда, считает Рогозин, Россия сможет опереться на беспилотные технологии не на энтузиазме, а на надёжном фундаменте.

«Поверьте, если мы это сегодня сделаем, завтра будем стоять на польской границе», — резюмировал он.