Игровая консоль PlayStation от Sony продолжает удерживать лидирующие позиции на американском рынке, значительно опережая своего главного конкурента, Xbox от Microsoft, по количеству активных пользователей.

Согласно свежим данным аналитической компании Ampere Analysis, к концу 2024 года разрыв в пользу PlayStation на рынке США увеличился и составил примерно 10 миллионов игроков. Для сравнения, в конце 2022 года эта разница оценивалась в около 6 миллионов пользователей.

Microsoft, в свою очередь, предпринимала активные шаги для наращивания аудитории Xbox, в частности, за счет агрессивного продвижения подписочного сервиса Game Pass и включения в него популярных игровых хитов. Ярким примером такой тактики стала ситуация с франшизой Call of Duty. Так, в ноябре 2023 года доля игроков Call of Duty, предпочитающих платформу Xbox, достигла 47%, тогда как годом ранее этот показатель составлял всего 35%. Существенный рост был спровоцирован выходом игры Call of Duty: Black Ops 6 непосредственно в каталоге Game Pass.

Тем не менее, несмотря на локальные успехи и прирост пользователей благодаря новым подходам к привлечению аудитории, Xbox пока не удается сократить общее отставание от PlayStation по числу активных игроков. Аналитики из Ampere Analysis полагают, что одной из главных причин устойчивого лидерства Sony остаются ее мощная линейка эксклюзивных игр и высокая степень приверженности бренду среди геймеров.

Как отмечает издание Rutab, компания Sony в последние месяцы столкнулась с некоторыми операционными трудностями в своих внутренних студиях. Однако в ближайшем будущем ожидается релиз нескольких новых амбициозных эксклюзивных проектов, среди которых особо выделяется «Ghost of Yotei». Эксперты не исключают, что успешный запуск этих игр позволит Sony не только сохранить, но и еще больше укрепить свои доминирующие позиции на высококонкурентном рынке игровых консолей.