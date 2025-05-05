Исследователи Эллис Сильвер и Фрэнсис Крик выдвинули спорную гипотезу: человечество могло появиться на Земле не в результате эволюции, а в результате миграции с другой планеты около 40 тысяч лет назад.

Ученые посвятили 12 лет изучению этого вопроса, сопоставляя биологические и генетические особенности человека с условиями жизни на Земле.

По их версии, человек — не продукт естественного отбора, а вид, искусственно перемещённый на эту планету. Они указывают на целый ряд «нестыковок» между человеком и Землёй: склонность к хроническим заболеваниям, нарушения биоритмов, нестабильность опорно-двигательной системы и генетические отклонения, нехарактерные для других земных видов.

Например, человеческий циркадный ритм, по их словам, ближе к 25 часам, что может указывать на адаптацию к иным условиям — возможно, другим планетным суткам.

Учёные полагают, что изначально «пришельцы» вступали в связь с неандертальцами и кроманьонцами. Потомство от первых союзов часто было нежизнеспособным, в то время как от вторых рождались вполне здоровые дети. Это могло привести к формированию современного человека — как гибрида.

Хотя гипотеза звучит как научная фантастика, её авторы подчёркивают: отсутствие технических доказательств ещё не отменяет возможности альтернативных версий происхождения Homo sapiens.