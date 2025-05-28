Представьте: вы говорите, но слова повисают в воздухе. Коллега не понял задачу, друг обиделся на шутку, переговоры зашли в тупик. Знакомо? Виной всему — разбитое зеркало общения. Собрать его осколки помогут пять ключевых навыков.

Активное слушание

Это не просто молчание в ожидании своей очереди говорить. Настоящее слушание — динамичный процесс:

Зрительный контакт вместо блуждающего взгляда по экрану

вместо блуждающего взгляда по экрану Уточняющие вопросы: “Правильно ли я понял, что…?”

Отзеркаливание эмоций: “Вижу, ты расстроен этой ситуацией”

Слушайте, чтобы понять, а не чтобы ответить

Четкость формулировок

Забудьте о “как бы” и “типа того”. Режьте словесный жир:

Удаляйте воду ( фактически , в принципе ) Конкретизируйте вместо: “Сделай быстрее” → “Нужен отчет до 15:00” Используйте метафоры: “Наш проект — это поезд. Без твоего модуля он сойдет с рельс”

Язык тела

Пока ваш рот говорит “я открыт к