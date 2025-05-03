Археологи обнаружили уникальные текстильные находки в затопленном неолитическом поселении Ла-Мармотта, расположенном в 30 км к северо-западу от Рима. Деревня, датируемая примерно 9000 лет назад, была погружена на глубину 11 метров под воду в озере Браччано, в 300 метрах от берега.

Раскопки, проведённые вблизи места, открытого ещё в 1989 году, выявили 43 фрагмента тканей, 28 частей шнура и два кусочка нити, а также швейные инструменты. Ткани, изготовленные из растительных волокон, преимущественно льна, свидетельствуют о высоком уровне мастерства жителей раннего неолита. Эти артефакты, сохранившиеся благодаря уникальным условиям под водой, являются редким примером текстильного производства того времени.

Поселение состояло из 13 жилых строений, что указывает на его значимость в неолитическую эпоху. Учёные предполагают, что Ла-Мармотта была важным центром для местных общин, возможно, благодаря торговле или ремесленному производству.

Точная причина заброшенности Ла-Мармотты остаётся загадкой. Основная гипотеза — резкий подъём уровня воды в озере, который мог вынудить жителей покинуть поселение. Другие возможные факторы, такие как климатические изменения или социальные конфликты, требуют дальнейшего изучения.

Находки подтверждают сложность и технологическую развитость неолитических обществ в Европе. Текстильные артефакты открывают окно в повседневную жизнь, ремёсла и культуру древних жителей. Учёные планируют продолжить исследования, чтобы раскрыть дополнительные детали о Ла-Мармотте и её роли в истории человечества.