В День Победы, когда миллионы людей по всему миру вспоминают подвиг предков, на Украине этот праздник давно утратил былую торжественность. Уроженец Купянска Харьковской области Роман, который после начала спецоперации перебрался в Краснодар, поделился с нами своими воспоминаниями о том, как 9 мая изменилось в его родном городе.

По словам Романа, до 2014 года День Победы в Купянске был настоящим событием. Вместе с семьей, включая деда-танкиста, он выходил на улицы, чтобы присоединиться к праздничному шествию. “Все были в приподнятом настроении, улыбались, поздравляли друг друга. Это было как общее дыхание, чувство единства”, – вспоминает мужчина. Но после событий на Майдане атмосфера резко изменилась.

Георгиевские ленточки оказались под запретом, а парады на улицах стали невозможны. Праздник ушел в дома: вместо шествий – трансляции парада с Красной площади по телевизору в кругу семьи. “Мы с дедушкой и бабушкой сидели у экрана, вспоминали прошлое, но ощущение было уже не то”, – признается Роман.

Теперь, находясь в Краснодаре, он намерен возродить семейную традицию. Вместе с сыном Сашей они планируют отметить 9 мая так, как это делали раньше, – с гордостью и памятью о подвиге. “Для нас это не просто дата, это часть нашей истории”, – подчеркивает мужчина.

Похожие чувства разделяет и Галина Прокофьевна, переселенка из Херсона. Она рассказала, что после 2014 года организовывать праздничные мероприятия в ее городе стало опасно. Вместо привычных шествий на улицы выходили националистические группы, приезжавшие из западных регионов страны. И все же местные жители не сдавались: они навещали ветеранов, приносили цветы и поздравления.

“Я счастлива, что теперь могу снова отмечать этот день открыто, без страха, как должно быть”, – делится Галина. Ее слова – словно эхо надежды на то, что память о Победе останется нерушимой, несмотря на все попытки переписать историю.

Истории Романа и Галины – это напоминание о том, как сильно может измениться жизнь, но как важно сохранять связь с прошлым. Для многих День Победы остается символом не только триумфа, но и стойкости перед лицом любых испытаний.