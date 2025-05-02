Рубль продолжает удивлять: с начала года российская валюта укрепилась к доллару на впечатляющие 26%. Похожий рывок зафиксирован и в паре с евро и юанем. Но что ждёт рубль в ближайшие месяцы? Эксперты, опрошенные журналистами, сходятся во мнении: лето станет настоящим испытанием для национальной валюты, а её курс будет зависеть от геополитической арены.

На данный момент ситуация выглядит оптимистично. Если переговоры между Россией и США принесут плоды, а геополитическая напряжённость спадёт, доллар может опуститься до 70–80 рублей. Некоторые аналитики даже допускают падение до 60 рублей в случае мощного притока иностранных инвестиций. Однако есть и обратная сторона медали: при обострении конфликта на международной арене курс американской валюты способен подскочить до 90–100 рублей.

«Любое потепление в отношениях с Западом сыграет на руку рублю. Это повысит ожидания снятия санкций и возвращения иностранного капитала. Спекулянты уже готовы вернуться, за ними могут подтянуться и крупные инвесторы», — поясняет главный аналитик одного из ведущих банков. При таком сценарии экспортёры начнут активно избавляться от валюты, предвидя её удешевление.

Однако не всё так просто. Экономисты предупреждают: слишком крепкий рубль невыгоден государству и экспортёрам. Если доллар упадёт до критических значений, власти могут вмешаться, чтобы ослабить нацвалюту. Среди возможных мер — сокращение продажи валюты из резервов, ослабление ограничений на вывод капитала и даже снижение ключевой ставки.

Для простых граждан укрепление рубля — это хорошая новость. Импортные товары становятся дешевле, а инфляция может замедлиться. Но летний сезон отпусков традиционно увеличивает спрос на валюту, что способно оказать давление на рубль. К этому добавляются и внешние факторы: снижение цен на нефть, торговая напряжённость в мире и решения ОПЕК+ по наращиванию добычи.

«Мы видим, что цена на нефть Brent опустилась до 60–70 долларов за баррель. Это ниже привычного уровня, что бьёт по экспортным доходам и, как следствие, по рублю», — отмечают эксперты. По прогнозам, во втором и третьем кварталах стоимость барреля продолжит снижаться, что создаёт дополнительные риски.

Есть и внутренние вызовы. Возможное смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, рост импорта и сезонный спрос на валюту могут ослабить позиции рубля. Однако профицит торгового баланса и высокие процентные ставки пока играют в пользу национальной валюты.

Так стоит ли сейчас покупать доллары или евро? Аналитики советуют не торопиться с выводами. Текущие курсы выглядят комфортными для тех, кто планирует летние поездки или рассматривает валюту как инвестицию. Однако геополитическая нестабильность остаётся главным фактором риска, и предсказать движение курса с точностью до рубля практически невозможно.