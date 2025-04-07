Китайский внедорожник бросил вызов легендам: Tank 400 под микроскопом экспертов

Компания GWM сделала недвусмысленный вызов рынку, представив рамный внедорожник Tank 400. Как подтвердил главный редактор “За рулём” Максим Кадаков после тест-драйва, китайский производитель нацелился ни много ни мало на Mitsubishi Pajero Sport и культовый Land Rover Defender. Но оправданы ли такие амбиции?

“При первом знакомстве бросается в глаза родство с Tank 500 — та же брутальная эстетика настоящего внедорожника”, — отмечает эксперт.

Конструкторы сохранили проверенную формулу: усиленная рама, специальная подвеска для бездорожья и полноценная понижающая передача. Особое внимание привлек силовой агрегат — 300-сильный мотор с цепным приводом ГРМ, рассчитанный на 300 тысяч километров пробега. Любопытная деталь: вопреки рекомендациям инженеров, двигатель “переваривает” даже 92-й бензин.

Город против бездорожья: компромиссы конструкции

Выезжая на асфальт, водитель сталкивается с классической дилеммой рамных автомобилей:

Уверенная устойчивость на трассе

Засчитываемые в поворотах крены

Жёстковатая реакция на мелкие неровности

Кадаков обращает внимание на неожиданный нюанс: зеркала заднего вида, напоминающие бойницы танка. Если на скоростных участках это не вызывает проблем, то в городском потоке обзорность оставляет желать лучшего.

Ценовой прорыв или скрытые компромиссы?

Сравнительный анализ заставляет задуматься: при стоимости 6.2 млн рублей за топовую версию Tank 400 на 1 млн рублей дешевле “старшего брата” Tank 500. Однако эксперты отмечают разницу в уровне комфорта — младшая модель уступила в плавности хода, несмотря на аналогичную конструкцию подвески.

“Эти машины меняют расклад на рынке. По надёжности китайцы уже дышат в спину Toyota, а по цене выигрывают у всех”, — резюмирует Кадаков.

Пока поклонники внедорожников примеряют новые реалии рынка, один факт не вызывает сомнений: эпоха безраздельного господства японских и европейских производителей подходит к концу. Вопрос лишь в том, как быстро потребители примут новых игроков.