Владимир Зеленский, президент Украины, подтвердил, что доработанный вариант мирного плана, изначально предложенного США, передан американской стороне. Документ, по его словам, уже находится на рассмотрении у президента Дональда Трампа, и это стало важным шагом в сложном переговорном процессе.

Переговоры, в рамках которых был согласован обновленный план, прошли в Лондоне. В них приняли участие представители Украины, Европы и США. Однако встреча на уровне министров, запланированная на 23 апреля с участием госсекретаря США и глав МИД Франции, Великобритании, Германии, так и не состоялась. Вместо этого обсуждение прошло на экспертном уровне.

Причиной отмены встречи на высоком уровне, как сообщают СМИ, стало жесткое заявление Зеленского. Украинский лидер категорически исключил возможность признания Крыма частью России, что, вероятно, осложнило диалог.

Сам Зеленский не скрывает, что переговоры в Лондоне дались Киеву нелегко. Он подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать национальные интересы Украины и не идти вразрез с конституцией страны. “Мы не можем позволить себе компромиссов, которые подорвут нашу позицию”, — заявил президент.

Новый документ, как отметил Зеленский, стал результатом переосмысления изначального предложения США. По его словам, это не просто правки, а попытка найти баланс между ожиданиями всех сторон. Однако детали содержания плана пока остаются за закрытыми дверями.

Ситуация вокруг мирного урегулирования остается напряженной. Для Украины это не только вопрос территориальной целостности, но и проверка на прочность международных партнерств. Вопрос о том, как отреагирует Трамп на обновленный документ, пока остается открытым.