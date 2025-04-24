В Мюнхене продолжается судебный процесс над 90-летней женщиной, обвиняемой в убийстве своей подруги — трагедия разыгралась после, казалось бы, банальной ссоры о… мороженом.

Инцидент произошёл 18 июля 2024 года. Бригитта (имя изменено) и её 77-летняя подруга Петра (также изменено) вместе вернулись с магазина. На обратном пути начался спор — мороженое, которое они купили, начало таять, и это вызвало раздражение обеих. Конфликт продолжился дома. По версии следствия, когда Петра предложила убрать десерт в холодильник, Бригитта в гневе схватила кухонную кастрюлю и нанесла три удара по голове подруге.

От полученных травм Петра упала и ударилась о пол. Бригитта не вызвала ни скорую, ни полицию. По её словам, подруга просто легла на пол, чтобы остыть в жару, и просила её не беспокоить. Она также призналась, что постирала её одежду и убрала следы крови, утверждая, что делала это «из заботы».

Расследование установило, что это не первый случай жестокого обращения Бригитты с Петрой. Несмотря на преклонный возраст, суд отказал в освобождении под залог: пожилая обвиняемая, по мнению прокуратуры, может попытаться скрыться.

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