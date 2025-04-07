Покупая разбитую Honda S2000 экс-пилота кольцевых гонок Аркадия Цареградцева, Niletto вряд ли представлял масштаб предстоящих работ. Полугодовой реставрационный марафон, потребовавший 4 млн рублей, превратил “железного калеку” в уникальный арт-объект на колёсах — артист рассказал о проекте в эфире шоу “Разгон”.

Это не просто тюнинг — полная косметическая хирургия! Сохранили только VIN-номер, — признаются мастера, делавшие кастом. — Даже крышу пришлось проектировать заново: подъёмный механизм с пневмоприводом, 30 кг веса вместо заводских 50.

Фиолетовый лейтмотив проекта прослеживается в каждой детали: кожаные кресла с перфорацией, вставки из редкого авиаковролина небесного оттенка, парадоксально сочетающиеся с углепластиковым обвесом. Но главная “фишка” спрятана в фарах — миниатюрная копия авторской татуировки певца, нанесённая лазерной гравировкой.

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Сейчас артист планирует масштабировать хобби: “Мечтаю о гараже минимум на восемь машин. Уже прикидываю проекты с друзьями — хочу собрать коллекцию настоящих арт-каров”. Автомобильная тема для певца не нова: в 2022 году он удивил поклонников, выехав на сцену Minsk-Arena за рулём яркого ретро-кабриолета.