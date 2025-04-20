Легенда возвращается, но ненадолго: нидерландская компания Maturo Competition Cars завершила выпуск всех десяти экземпляров Delta Stradale – современной интерпретации культовой Lancia Delta Integrale. И, кажется, поклонники раллийной классики ждали этого момента с замиранием сердца – машины разлетелись как горячие пирожки всего за несколько дней.

Delta Stradale – это не просто ностальгия по 80-м, а настоящий инженерный прорыв. Кузов хэтчбека усилили более чем 250 сварными точками, превратив его в непробиваемую крепость на колесах. А под капотом – зверь мощностью 420 лошадиных сил с крутящим моментом 540 Нм, настроенный по строгим стандартам раллийной группы A.

Каждый из десяти автомобилей – это уникальная история. Владельцы могли выбрать детали по своему вкусу, сделав свою Delta Stradale единственной в мире. Такой подход к кастомизации явно пришелся по душе покупателям, ведь очередь за машинами выстроилась задолго до финальной сборки.

Но что дальше? Успех проекта вдохновил Maturo на новые свершения. Уже с мая 2025 года компания переедет в просторный цех в городе Уден, чтобы масштабировать производство. А в кулуарах уже шепчутся о следующем вызове – рестомоде на базе легендарной Ferrari 308. Если слухи подтвердятся, нас ждет еще один громкий дебют.

Пока же остается только восхищаться скоростью, с которой Delta Stradale покорила рынок. Это не просто автомобиль – это символ эпохи, который доказал, что классика может быть актуальной и сегодня. А вы бы хотели прокатиться на таком?