Лето — время, когда хочется забыть о рутине и погрузиться в мир ярких эмоций. Но куда отправиться, чтобы отпуск запомнился надолго? Мы собрали локации, которые покорят даже самых искушенных путешественников.

Пляжный рай с изюминкой

Если ваша мечта — кристально чистая вода и золотой песок, обратите внимание на эти места:

Сейшельские острова — здесь каждый пляж словно сошел с открытки. Особенно выделяется Анс Сурс д’Аржан , окруженный гранитными валунами.

— здесь каждый пляж словно сошел с открытки. Особенно выделяется , окруженный гранитными валунами. Далмация, Хорватия — сочетание средиземноморского шарма и аутентичных рыбацких деревушек. Попробуйте далматский пршут под местное вино!

— сочетание средиземноморского шарма и аутентичных рыбацких деревушек. Попробуйте далматский пршут под местное вино! Занзибар, Танзания — где еще можно искупаться с черепахами и увидеть красных колобусов в диких джунглях?

«Пляж — не место, а состояние души», — говорил Жак Кусто, и с этим сложно спорить.

Горные тропы для искателей адреналина

Для тех, кому нужен вызов:

Патагония, Аргентина/Чили — ледники размером с мегаполисы и ветра, вырывающие слезы. Маршрут «W-трек» в Торрес-дель-Пайне называют паломничеством для треккеров.

— ледники размером с мегаполисы и ветра, вырывающие слезы. Маршрут в Торрес-дель-Пайне называют паломничеством для треккеров. Альпы, Словения — бюджетная альтернатива швейцарским курортам. Озеро Блед с островом-сказкой — must see.

— бюджетная альтернатива швейцарским курортам. Озеро Блед с островом-сказкой — must see. Банф, Канада — бирюзовые озера, медведи на тропах и полеты на вертолете над ледниками.

Города, где история оживает

Любителям культурного туризма стоит паковать чемоданы сюда:

Киото, Япония — 1600 буддийских храмов, чайные церемонии и «танцующие» гейши в районе Гион.

— 1600 буддийских храмов, чайные церемонии и гейши в районе Гион. Стамбул, Турция — мост между Европой и Азией. Не пропустите утренний крик муэдзина над Босфором и секретные дворцы Османской империи.

— мост между Европой и Азией. Не пропустите утренний крик муэдзина над Босфором и секретные дворцы Османской империи. Оахака, Мексика — город-музей под открытым небом, где каждый вторник устраивают гигантские уличные гуляния с традиционными танцами.

«Путешествие — это единственная вещь, которую покупаешь, но становишься богаче», — гласит восточная мудрость.

Неочевидные жемчужины

Хотите уйти от туристических троп? Эти направления вас удивят: