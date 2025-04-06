В самом сердце православной России разгорелся необычный конфликт вокруг сувенирной продукции. Магазин у стен Троице-Сергиевой Лавры прекратил работу после жалоб паломников на символические несоответствия в оформлении товаров.
«Храм без креста – как молитва без слов», – возмущаются верующие в соцсетях, публикуя фото спорных сумок.
Яркие бумажные пакеты с изображением золотых куполов сначала привлекали внимание туристов. Однако при ближайшем рассмотрении покупатели заметили странную деталь: традиционные православные кресты на маковках храмов отсутствовали. Для многих это стало символом «выхолащивания» духовных смыслов в угоду коммерции.
Особенное недоумение вызывает расположение торговой точки – в двух шагах от всемирно известной обители, где хранятся мощи Сергия Радонежского. Местные жители рассказывают, что лавка сменила нескольких арендаторов за последние годы, но столь резонансный случай произошёл впервые.
Интересный факт: юридическое лицо, зарегистрированное на магазин, официально прекратило существование за три дня до скандальных публикаций. В церковной среде уже звучат предположения, что это решение могло быть связано с попыткой предотвратить дальнейшие претензии.
Эксперты рынка напоминают: в радиусе 50 км от Лавры действуют особые правила реализации религиозной атрибутики. Однако бумажные сумки формально не попадают под эти ограничения, что создаёт правовую лазейку для производителей.