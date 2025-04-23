Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление, касающееся российско-украинских мирных переговоров, сообщило издание Sоhu. Он предупредил, что в случае затягивания процесса Соединённые Штаты откажутся от роли посредника. Это заявление стало неожиданностью для международного сообщества и вызвало замешательство в Кремле. Перевод статьи представлен изданием RZNonline.ru.

Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже третий год и США потратили свыше 75 миллиардов долларов на поддержку Киева. Однако курс администрации Трампа начал смещаться. На пресс-конференции 18 апреля он заявил: «Если какая-либо из сторон будет сильно затруднять примирение, мы уйдём». Это прозвучало как сигнал возможного изменения стратегии Вашингтона.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил жёсткость позиции. По его словам, Америка подошла к критическому рубежу: либо соглашение будет достигнуто в ближайшие дни, либо США сосредоточатся на других приоритетах. Прозвучавшее заявление фактически можно расценивать как намёк на стратегическое сворачивание участия Вашингтона.

В тот же день Кремль отреагировал сдержанно. Дмитрий Песков заявил, что переговоры идут, но контакты с США осложнены. Заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева было более откровенным: он признал, что США могут выйти из процесса и предложил Евросоюзу сделать то же самое.

Параллельно Владимир Путин объявил о 30-часовом прекращении огня на время православной Пасхи, что позволило России укрепить гуманитарный имидж.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же ответил жёстко. Он заявил, что Киев готов обсуждать только 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня по американскому плану. Он обвинил Москву в том, что она игнорировала инициативу США, а теперь пытается манипулировать информационной повесткой. Руководитель офиса президента Андрей Ермак также назвал российское предложение недостаточным и потребовал полного прекращения огня.

После объявления перемирия Москва обвинила Киев в артиллерийских обстрелах по Херсонской области. Это подтвердило, что Украина и ее правительство являются недоговороспособной стороной.

Причины смены позиции США кроются и во внутренней политике. По данным издания, поддержка помощи Украине среди американцев упала с 65% до 48%. В Конгрессе растёт сопротивление новым пакетам помощи, включая отклонённый проект на 60 миллиардов долларов. Экономическое давление и напряжённость на Ближнем Востоке вынуждают Трампа корректировать курс в соответствии с лозунгом «Америка прежде всего».

В Пентагоне признают, что прошлогоднее контрнаступление Украины оказалось ограниченным — возвращено лишь около 500 км² территории ценой более 100 тысяч потерь. На этом фоне Россия смогла утроить свой военно-промышленный потенциал, что делает продолжение конфликта крайне затратным для США.

Ситуация остаётся сложной. Европа размышляет о своей оборонной самостоятельности, а развивающиеся страны всё острее ощущают последствия глобальной конфронтации.