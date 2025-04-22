Пока Дональд Трамп продолжает агрессивную тарифную политику, китайско-американская торговая конфронтация вновь выходит на первый план. Обсуждения на американской платформе Quora ясно показывают, что эта тема волнует и самих граждан США. Один из самых задаваемых вопросов — почему Китай, рискуя экономической стабильностью, не уступает напору со стороны Трампа? Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Среди пользователей высказываются разные версии. Одни считают, что Пекин чувствует за собой уверенность благодаря мощной армии. Другие полагают, что Китай просто давно готовился к подобному противостоянию и научился распознавать тактику давления со стороны Вашингтона. Есть и те, кто отмечает, что Китай как вторая экономика мира и крупнейшая индустриальная держава вполне способен выдержать конкуренцию с США.

Однако такая постановка вопроса, как считают некоторые китайские комментаторы, в корне неверна. Речь вовсе не идет о том, что Пекин сознательно ставит себя под угрозу экономического краха. Подобная теория вообще не применяется к Китаю — стране, чья модель экономического развития изначально ориентирована на экспорт, особенно в американском направлении. Именно это, кстати, и дало Трампу повод считать, что торговая война будет успешной — в первом сроке его президентства Китай действительно оказался не готов к столь резкому обострению.

Тем не менее, вопреки ожиданиям, краха не произошло. Несмотря на давление не только со стороны США, но и со стороны их западных союзников, китайская экономика сохранила устойчивость. «Теория краха» не оправдалась и теперь, спустя несколько лет, Пекин вступает в новую фазу торгового конфликта гораздо более подготовленным.

Сейчас Трамп вновь прибегает к знакомым инструментам — пошлинам, ограничительным мерам и риторике давления. Но Китай уже обладает опытом и не воспринимает эти шаги как угрозу существованию. Как видно по настроениям внутри страны, народ сплотился и готов к затяжному противостоянию. Вопреки ожиданиям американской стороны, пошлины практически не сказались на уровне жизни китайцев. А вот в самих США ответные действия Китая привели к росту цен, панике на рынках и волне экономической нестабильности.

На этом фоне вопрос, обсуждаемый на Quora, звучит всё менее уместно. Сейчас логичнее спрашивать не о том, почему Китай идет на риск, а почему Трамп продолжает толкать собственную экономику к кризису, пытаясь навязать Пекину свою волю методами, которые уже однажды провалились.