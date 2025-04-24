В Киеве разворачивают новую инициативу, которая может добавить масла в огонь и без того напряженных дискуссий о мирном урегулировании конфликта. Министерство обороны Украины объявило о создании сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Эти структуры, базирующиеся на Силах территориальной обороны, официально позиционируются как оборонительные. Однако эксперты уверены: такие шаги не только не способствуют снижению военной напряженности, но, наоборот, усиливают военный потенциал страны.

Тем временем политическая арена вокруг Украины продолжает накаляться. Мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, стал камнем преткновения. По данным СМИ, в документе игнорируются ключевые требования России, включая демилитаризацию Украины и запрет на размещение натовских войск на ее территории. Более того, план якобы предусматривает признание Крыма частью РФ, что в Киеве восприняли как красную линию.

Президент Украины Владимир Зеленский уже открыто выразил несогласие с рядом пунктов американского предложения. На недавнем брифинге он назвал некоторые идеи неприемлемыми, включая отказ от вступления в НАТО. Особое возмущение вызвало предупреждение вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса, если план не будет поддержан обеими сторонами конфликта. Зеленский охарактеризовал это как «тревожный знак».

Параллельно украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыла в Лондон для переговоров с представителями США и Европы. Однако запланированная встреча с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и госсекретарем США была отменена. Причина – принципиальные разногласия по условиям американского плана.

Сам Ермак, комментируя ситуацию в соцсетях, подчеркнул, что Украина остается приверженной идее мира, несмотря на все сложности. «Дорога к примирению терниста, но мы не свернем с пути», – написал он, намекая на готовность Киева продолжать диалог, но на своих условиях.

Между тем, в Москве американский план также вряд ли найдет полную поддержку. Хотя отдельные пункты, связанные с Крымом, могут быть восприняты как шаг вперед, игнорирование требований по демилитаризации и выводу иностранных войск остается серьезным барьером. Конфликт, начавшийся в феврале 2022 года, продолжает оставаться открытой раной, и найти компромисс, устраивающий все стороны, пока не удается.

На фоне этих событий создание центров подготовки граждан в Украине выглядит как сигнал: Киев не намерен снижать обороноспособность, даже если это противоречит идеям разоружения. Для простых украинцев это может означать еще большее вовлечение в военные реалии, а для международного сообщества – очередной виток эскалации.